Nevşehir'de Genç Kadın Evinde Ölü Bulundu

Nevşehir'in Yeni Mahalle Lise Sokak'ta 30 yaşındaki Ebru D., evinin giriş holünde asılı halde bulundu; polis soruşturması sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 23:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 23:26
Olay, Yeni Mahalle Lise Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru D. (30)'den haber alamayan erkek arkadaşı Ömer M., mesajlarına cevap verilmemesi üzerine kadının ikametine gitti.

Eve geldiğinde kapı üzerinde anahtarların takılı olduğunu fark eden Ömer M., alt komşusu B.K. ile birlikte daireyi kontrol etti. İkamete giren şahıslar, Ebru D.'yi evin giriş holünde asılı vaziyette buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma

Polis ekipleri evde ve çevrede inceleme yaparken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine soruşturma başlatıldı. Ebru D.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

