Nevşehir'de motosiklet devrildi: sürücü ağır yaralandı

Nevşehir Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde kontrolden çıkan 50 DL 405 plakalı motosiklet devrildi; sürücü ağır yaralandı, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 23:44
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 23:46
Nevşehir'de motosiklet devrildi: sürücü ağır yaralandı

Nevşehir'de motosiklet devrildi: sürücü ağır yaralandı

Nevşehir'de seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Olay yeri ve kaza detayları

Kaza, Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi Şelale altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 DL 405 plakalı motosiklet seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Müdahale ve hastaneye sevk

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gelişmeler

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NEVŞEHİR’DE MOTOSİKLET İLE SEYİR HALİNDEYKEN DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN SÜRÜCÜ AĞIR...

NEVŞEHİR’DE MOTOSİKLET İLE SEYİR HALİNDEYKEN DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI.

NEVŞEHİR’DE MOTOSİKLET İLE SEYİR HALİNDEYKEN DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN SÜRÜCÜ AĞIR...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz'de Dron Saldırısı: Palau Bandıralı Elbus İnebolu'da Demirledi
2
Kocaeli'de Tavuklarına Yem Vermeye Giden 65 Yaşındaki Kadın Bahçede Ölü Bulundu
3
Nevşehir'de 15 Yaşındaki Plakasız Motosiklet Sürücüsüne 122 Bin Lira Ceza
4
Kartal'da Çatı Yangını: 5 Katlı Bina İtfaiyeyle Söndürüldü
5
Konya Derebucak'ta Cengiz Uçar (30), Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Hayatını Kaybetti
6
Edirne Havsa'da Sağanak: Abalar Köyü'nde 3 Ev ve 3 Ahır Su Altında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları