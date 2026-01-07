Nevşehir'de motosiklet devrildi: sürücü ağır yaralandı
Nevşehir'de seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Olay yeri ve kaza detayları
Kaza, Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi Şelale altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 DL 405 plakalı motosiklet seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.
Müdahale ve hastaneye sevk
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gelişmeler
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
