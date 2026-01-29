Nevşehir'de Polis ve Savcı Kılığındaki Dolandırıcılık: 6 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon ve soruşturma detayları

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, kendilerini polisi ve savcı olarak tanıtarak özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan varlıklı vatandaşları hedef alan bir dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından telefonla aradıkları kişilere kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, özellikle ileri yaşta, çocuğu olmayan ve yalnız yaşayan kişileri hedef aldıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında 11 şüpheli, İstanbul, İzmir, Sakarya, Yozgat ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

Kendini polis olarak tanıtan 6 şüpheli tutuklandı