Nevşehir'de Polis ve Savcı Kılığındaki Dolandırıcılık: 6 Şüpheli Tutuklandı

Nevşehir'de polis ve savcı kılığına giren dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 23:24
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 23:24
Operasyon ve soruşturma detayları

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, kendilerini polisi ve savcı olarak tanıtarak özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan varlıklı vatandaşları hedef alan bir dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından telefonla aradıkları kişilere kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, özellikle ileri yaşta, çocuğu olmayan ve yalnız yaşayan kişileri hedef aldıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında 11 şüpheli, İstanbul, İzmir, Sakarya, Yozgat ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

