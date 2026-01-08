Nevşehir'de Yaya Geçidinde Feci Kaza: 16 Yaşındaki Hatice Çat Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda yaya geçidinde otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Hatice Çat hayatını kaybetti; sürücü T.K. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 21:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 21:56
Nevşehir'de yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen genç bir kızı otomobil çarptı. Olayda 16 yaşındaki Hatice Çat ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Kaza, Bahçeli Evler Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Hatice Çat'a, T.K. yönetimindeki 34 EJ 8095 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak karşı şeride düşen Çat ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hatice Çat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak sürücü T.K. polis ekiplerince gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili resmi soruşturma sürüyor; yetkililer kaza sebebini ve sorumluluk durumunu belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

