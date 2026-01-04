New York Times: ABD'nin Venezuela Saldırısında En Az 40 Kişi Öldü

Saldırı ve bilanço

ABD merkezli New York Times’ın üst düzey Venezuelalı bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği saldırılarda sivil ve askeri tesisler hedef alındı. Bu hava saldırılarında askeri personel ve siviller de dahil olmak üzere en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerin açıklamaları

Operasyon hakkında bilgi veren ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki ABD’li yetkili, Maduro’yu yakalamaya yönelik genel operasyonda yaklaşık 6 askerin yaralandığını belirtti.

Maduro ve eşi yakalandı, yasal süreç başlatıldı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto, dün yaptığı açıklamada ABD’nin Caracas’taki sivil ve askeri tesislere saldırdığını söyledi. Pinto, Washington’un eylemlerini askeri bir saldırı olarak kınadı ve ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump saldırıyı doğruladı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıkladı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında New York’ta iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu; Maduro hakkında uyuşturucu ve silah suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlandığını bildirdi.

Habere göre, Maduro ve eşi ilk olarak ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) New York genel merkezine götürülmüş, burada kimlik tespiti, parmak izi ve resmi gözaltı işlemleri yapılmış; daha sonra Brooklyn’de bulunan New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi’ne sevk edilmişlerdir. ABD basını, Maduro ve eşinin Pazartesi günü Manhattan’daki New York Güney Bölge Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılmasının planlandığını iddia etti.

