Süleymanpaşa'da Doğalgaz Kesintisi: Vatandaşlardan Tepki

Kesinti çok sayıda mahallede hissedildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde birçok mahallede yaşanan doğalgaz kesintisi, özellikle soğuk havada vatandaşların tepkisine yol açtı. Kesintinin uzun sürmesi nedeniyle mağduriyet yaşayan yurttaşlar, sosyal medya üzerinden yetkililerden hızlı bir açıklama ve çözüm talep etti.

Dağıtım firmasından bilgilendirme

Yaşanan kesintinin ardından doğalgaz dağıtım firması abonelere bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Mesajda bölgedeki sorunun teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiği ve ekiplerin gaz arzını yeniden sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Firma ayrıca, konut içinde, bina içi alanlarda, merdiven boşluklarında ya da sokak genelinde herhangi bir gaz kokusu hissedilmesi durumunda 187 doğalgaz acil hattı'nın aranması gerektiğini vurguladı.

Yetkililerden uyarı ve çalışma devam ediyor

Yetkililer, arızanın en kısa sürede giderilmesi için sahada çalışmaların devam ettiğini belirterek vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. Bölge halkı ise sorunun süratle çözülmesini bekliyor.

