Edirne'de hafriyat döken sürücüye 63 bin 592 lira ceza

Edirne'de hafriyat dökme cezası: 63 bin 592 lira

Karaağaç Mahallesi Yüksek Hızlı Tren Köprüsü yakınında ihlal

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kamera izleme çalışmalarında, Karaağaç Mahallesi Yüksek Hızlı Tren Köprüsü yakınlarında yol kenarına hafriyat döküldüğü tespit edildi. İhlalin belirlenmesinin ardından, hafriyatı döken araç sürücüsü ekipler tarafından olay yerinde yakalandı.

Karayolları Trafik Kanununa göre Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürücüye 5 ayrı maddeden toplam 13 bin 592 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca Kabahatler Kanunundan Edirne Belediyesi ekiplerince 50 bin TL idari para cezası uygulandı. Böylece sürücüye uygulanan toplam ceza 63 bin 592 lira oldu.

Yetkililer, çevreyi kirleten ve trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir ihlale müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Trafik güvenliğini ve çevreyi tehdit eden durumların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar edilebileceği belirtildi.

