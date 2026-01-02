DOLAR
43,03 -0,17%
EURO
50,46 0,29%
ALTIN
5.979,26 -0,23%
BITCOIN
3.868.334,53 -1,84%

Edirne'de hafriyat döken sürücüye 63 bin 592 lira ceza

Edirne'de yol kenarına hafriyat döken sürücü, kamera ile tespit edilip yakalandı; toplam 63 bin 592 lira idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 18:55
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 19:04
Edirne'de hafriyat döken sürücüye 63 bin 592 lira ceza

Edirne'de hafriyat dökme cezası: 63 bin 592 lira

Karaağaç Mahallesi Yüksek Hızlı Tren Köprüsü yakınında ihlal

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kamera izleme çalışmalarında, Karaağaç Mahallesi Yüksek Hızlı Tren Köprüsü yakınlarında yol kenarına hafriyat döküldüğü tespit edildi. İhlalin belirlenmesinin ardından, hafriyatı döken araç sürücüsü ekipler tarafından olay yerinde yakalandı.

Karayolları Trafik Kanununa göre Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürücüye 5 ayrı maddeden toplam 13 bin 592 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca Kabahatler Kanunundan Edirne Belediyesi ekiplerince 50 bin TL idari para cezası uygulandı. Böylece sürücüye uygulanan toplam ceza 63 bin 592 lira oldu.

Yetkililer, çevreyi kirleten ve trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir ihlale müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Trafik güvenliğini ve çevreyi tehdit eden durumların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar edilebileceği belirtildi.

ÇEVREYİ KİRLETEN SÜRÜCÜYE 63 BİN 592 LİRA

ÇEVREYİ KİRLETEN SÜRÜCÜYE 63 BİN 592 LİRA

ÇEVREYİ KİRLETEN SÜRÜCÜYE 63 BİN 592 LİRA

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Antalya'da 50 Yıldır Bağlama Ustası Ali Doğan, Mesleğini Çocuklarıyla Sürdürüyor
3
Mardin Kızıltepe’de Evlat Acısı: Oğlu Kalp Krizinden Ölen Anne 3 Gün Sonra Vefat Etti
4
Bahçesaray'da helikopterle iki hasta Van'a sevk edildi
5
Süleymanpaşa'da Doğalgaz Kesintisi: Vatandaşlardan Tepki
6
Aliağa’da Akaryakıt İstasyonunda Kurşunlama: 2 Tutuklama
7
Taksim'de 'Huzur İstanbul' Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları