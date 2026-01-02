DOLAR
43,04 -0,18%
EURO
50,48 0,25%
ALTIN
6.054,2 -1,49%
BITCOIN
3.844.949,75 -1,22%

İdil'de 28 yaşındaki Sümeyye Çelik 5 gündür kayıp

Şırnak İdil'de yaşayan 28 yaşındaki Sümeyye Çelik, 29 Aralık 2025'te evden çıktı; en son Batman Otogarı'nda görüldü, 5 gündür haber alınamıyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 15:11
İdil'de 28 yaşındaki Sümeyye Çelik 5 gündür kayıp

İdil'de 28 yaşındaki Sümeyye Çelik 5 gündür kayıp

Kayıp başvurusu ve son görüldüğü yer

Şırnak'ın İdil ilçesinde ikamet eden 28 yaşındaki Sümeyye Çelik'ten 5 gündür haber alınamıyor.

29 Aralık 2025 tarihinde evden çıktıktan sonra en son Batman Otogarı'nda görüldüğü iddia edilen Çelik için aile, polis ve çevrede arama başlattı.

Ailenin çağrısı

Pazartesi günü evden çıkan ve psikolojik sorunları olan kardeşinden 5 günden bu yana haber alamadıklarını söyleyen Muhammed Çelik, "Kardeşimi bulmak için her yeri aradık ancak haber alamadık. Haber alamayınca da polise kayıp başvurusunda bulunduk ancak bugün beşinci gün ve henüz kendisinden bir haber alamadık" dedi.

Muhammed Çelik, kardeşinin en son Batman Otogarında görüldüğünü belirterek, "Kardeşimin psikolojik sorunları var ondan dolayı da hayatından endişe ediyoruz. Hayırsever ve duyarlı vatandaşlarımızdan ricamız Sümeyye'yi gören veya yerini bilenlerin bize veya en yakın birimine haber vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE İKAMET EDEN VE PSİKOLOJİK SORUNLARI OLAN 28 YAŞINDAKİ SÜMEYYE ÇELİK’TEN 5...

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE İKAMET EDEN VE PSİKOLOJİK SORUNLARI OLAN 28 YAŞINDAKİ SÜMEYYE ÇELİK’TEN 5 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR.

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE İKAMET EDEN VE PSİKOLOJİK SORUNLARI OLAN 28 YAŞINDAKİ SÜMEYYE ÇELİK’TEN 5...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya yolunda iki cip kafa kafaya çarpıştı — Yaralanma yok
2
Şanlıurfa Harran'da Sulama Kanalı: Halil Gündüz İçin Arama 5. Gün
3
Başakşehir’de Vinç Çıkarma Çalışmaları 28. Saate Girdi
4
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: M.A. Tutuklandı
5
Gaziantep'te Kaçak Krom Madeni Operasyonu: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
6
Eskişehir'de su şebekeleri dondu: besiciler hayvanları susuz kaldı
7
İzmir Konak'ta 19 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları