İdil'de 28 yaşındaki Sümeyye Çelik 5 gündür kayıp

Kayıp başvurusu ve son görüldüğü yer

Şırnak'ın İdil ilçesinde ikamet eden 28 yaşındaki Sümeyye Çelik'ten 5 gündür haber alınamıyor.

29 Aralık 2025 tarihinde evden çıktıktan sonra en son Batman Otogarı'nda görüldüğü iddia edilen Çelik için aile, polis ve çevrede arama başlattı.

Ailenin çağrısı

Pazartesi günü evden çıkan ve psikolojik sorunları olan kardeşinden 5 günden bu yana haber alamadıklarını söyleyen Muhammed Çelik, "Kardeşimi bulmak için her yeri aradık ancak haber alamadık. Haber alamayınca da polise kayıp başvurusunda bulunduk ancak bugün beşinci gün ve henüz kendisinden bir haber alamadık" dedi.

Muhammed Çelik, kardeşinin en son Batman Otogarında görüldüğünü belirterek, "Kardeşimin psikolojik sorunları var ondan dolayı da hayatından endişe ediyoruz. Hayırsever ve duyarlı vatandaşlarımızdan ricamız Sümeyye'yi gören veya yerini bilenlerin bize veya en yakın birimine haber vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

