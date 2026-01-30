Niğde'de Narkotik Önleyici Faaliyetler: 19-25 Ocak 2026'de 16 Etkinlik

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 19-25 Ocak 2026'de 16 etkinlikte 886 vatandaşa bilgilendirme yaptı.

Niğde'de Narkotik Önleyici Faaliyetler Sürüyor

19-25 Ocak 2026 tarihli çalışmalar ve bilgilendirme

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Toplumun uyuşturucuyla mücadelede bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kent genelinde toplam 16 etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliklerde 886 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılarak el broşürleri dağıtıldı.

Yapılan açıklamada; özellikle ailelerin ve gençlerin bilinçlendirilmesinin uyuşturucuyla mücadelede büyük önem taşıdığı vurgulandı.

