Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: Bor Kemerhisar'da 2 Gözaltı
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satışıyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Bor ilçesinde operasyon düzenlendi.
Operasyon Detayları
Edinilen bilgiye göre Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 20 gram uyuşturucu madde, 35 adet uyuşturucu hap ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
NİĞDE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SATIŞIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN İSTİHBARİ ÇALIŞMALAR SONUCUNDA BOR İLÇESİNDE OPERASYON DÜZENLENDİ.