Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: Bor Kemerhisar'da 2 Gözaltı

Niğde'de Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı; 20 gram uyuşturucu, 35 hap ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:06
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:06
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satışıyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Bor ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 20 gram uyuşturucu madde, 35 adet uyuşturucu hap ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

