Niğde'de Yasa Dışı Silah Operasyonu: 1 Tutuklama

KOM ekipleri 9 şüpheliyi yakaladı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bireysel silahlanmanın önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda 9 şüpheli yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 37 adet tabanca fişeği, 18 adet tüfek fişeği ile 2 adet kesici-delici alet ele geçirildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması ve bireysel silahlanmayla etkin mücadele kapsamında denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

