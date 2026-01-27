Ödemiş’te otomobil kontrolden çıkarak betona çarptı: 2 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin betona çarpması sonucu sürücü K.E. ve yolcu R.B. yaralandı; ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:11
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:11
Kaza ve müdahale

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki betona çarptı ve 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ödemiş-Kiraz kara yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş’ten Kiraz istikametine seyir halinde olan K.E. (69) idaresindeki 64 DC 668 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki betona çarptı.

Meydana gelen kazada, sürücü K.E. ile araçta yolcu konumunda bulunan R.B. (70) yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

