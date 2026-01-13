Oktay Kaynarca Adli Tıp'ta: Saç ve Kan Örnekleri Alındı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve diğer şüpheliler Adli Tıp'ta saç ve kan örnekleri verip jandarmaya götürüldü.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:09
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında bugün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç., işlemler için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Adli tıp biriminde şüphelilerin saç ve kan örnekleri alındı. Örnek alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Oktay Kaynarca ve diğer şüpheliler tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

