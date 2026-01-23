Ordu'da Jandarma ile Karda Arama-Kurtarma Tatbikatı

Ordu'da jandarma ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metre'ye ulaştığı Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde kapsamlı bir arama ve kurtarma tatbikatı düzenledi.

Tatbikatın Detayları

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma timleri (JAK) ile komando timlerinin katıldığı tatbikat, 21 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. Etkinlikte kış koşullarında yaşanması muhtemel çığ, kaybolma ve mahsur kalma olaylarına müdahale senaryoları canlandırıldı.

Yaklaşık 25 kişiden oluşan ekip kar üzerinde yürüyüş yaparak harekâtı başlattı. Senaryo gereği kar altında kalanlara ulaşmak için yapılan çalışmalarda ekipler, zorlu şartlarda başarılı müdahaleler gerçekleştirdi; kar altına kalanlar bulunarak ekip teslim edildi.

Komutanlıktan Paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler eşliğindeki açıklamada, "Ordu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli JAK timi ile komando timlerimiz tarafından Çambaşı Kayak Merkezi’nde karda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NA BAĞLI JANDARMA ARAMA VE KURTARMA TİMLERİ (JAK) VE KOMANDA TİMLERİ İLE BİRLİKTE, 21 OCAK TARİHİNDE KABADÜZ İLÇESİNDEKİ ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ'NDE KARDA ARAMA VE KURTARMA TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.