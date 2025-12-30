Ordu’da Jandarma Operasyonu: Aranan 31 Şüpheli Yakalandı, 18’i Tutuklandı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada yürüttükleri asayiş faaliyetleri kapsamında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 31 şüpheli yakalandı ve yakalananlardan 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon ve kontroller

Ekiplerin çalışmaları sırasında toplam 19 bin 661 şahıs sorgulandı. Trafik faaliyetleri kapsamında ise 10 bin 110 araç kontrol edildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Aramalarda ele geçirilenler arasında 20 gram sentetik kannabinoid, 1 gram kubar esrar, 32 gram metamfetamin, 67 adet sentetik hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği belirtilen 77 bin 400 TL para bulundu. Operasyonlarda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, diğer 9 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak için satın almak kabul etmek ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Kaçakçılık faaliyetleri

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Arama ve ele geçirme çalışmalarında 73 litre etil alkol, 12 litre çeşitli alkollü içki, 4 adet alkollü içki kiti, 10 adet muhtelif kazı malzemesi ve 1 adet jeneratör ele geçirildi.

Yetkililer, benzer çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

