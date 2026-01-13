Ordu'da Jandarma Operasyonu: Aranan 54 Şüpheli Yakalandı

Ordu Jandarması, son bir haftada 26.506 kişi sorguladı; hakkında arama bulunan 54 kişi yakalandı, 32'si tutuklandı. Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları da yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:47
Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunmasına yönelik denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Son bir haftada yürütülen çalışmalarda çok sayıda kişi ve araç üzerinde sorgulama ve arama işlemi gerçekleştirildi.

Genel denetimler

Ekiplerin son bir haftalık faaliyetleri kapsamında 26.506 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 54 kişi yakalandı; yakalanan şahıslardan 32'si tutuklandı. Ayrıca Trafik Jandarması Timleri tarafından 14.615 araç kontrol edildi.

Uyuşturucu ile mücadele

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 157 gram kubar esrar, 4 gram toz esrar, 3 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza, 2 adet ecstacy hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet cep telefonu yer aldı. Yakalanan şüphelilerden 16'sı hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak için satın almak kabul etmek ve bulundurmak’ suçundan, 3'ü hakkında ise ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan işlem yapıldı.

Kaçakçılık operasyonları

Kaçakçılık alanında yürütülen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı; bu şahıslardan 2'si tutuklandı.

Yetkililer, denetim ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

