Ordu'da 'savcı ve polis' kılığına giren dolandırıcılar yakalandı — Yaklaşık 1 milyon TL ziynet

Ordu'da "savcı ve polis" kılığına giren dolandırıcılar yakalandı

Olay ve mağdurlar

Ordu'da, kendilerini savcı, polis ve jandarma olarak tanıtan dolandırıcıların, 26-27 Ocak tarihlerinde iki farklı kişiyi hedef alarak yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası aldığı bildirildi.

Olay, Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi ve Gölköy ilçesi Damarlı Mahallesi'nde gerçekleşti. O.Ç. (82) ve A.B.Ö. (62) isimli şahıslar, telefonla aranarak 'terör örgütü mensupları ile bağlantınız var' şeklinde yönlendirildi ve kimlikleri belirsiz kişilere ziynet eşyalarını teslim ettiler.

Soruşturma, yakalama ve el koyma

Ordu ve Gölköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin M.E.Ö. (20) ve B.K. (17) olduğu tespit edildi.

Altınordu ilçesinde suçüstü yakalanan şüpheliler üzerinde yapılan aramada, 387 bin 70 lira, 36 gram külçe altın, 500 Özbek Somu ile suçta kullanılan 1 cep telefonu ve 3 banka kartı ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Adli süreç ve mağdurlara iade

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.Ö. mahkemece tutuklanırken, B.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen ziynet eşyaları ve paralar ise sahiplerine teslim edildi.

