Ordu'da Şok Cinayet: Eşinin Dedesini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Ordu'da şok: Eşinin dedesini öldüren zanlı tutuklandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda, 4 çocuk babası Akif Öztürk (81) yaşamını yitirdi. Olay, Kumrulu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, evlerinin yanında bulunan ahırda gerçekleşti. Öztürk'ün vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçaklandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Soruşturma, yakalama ve tutuklama

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak Onur Yılmaz (26)'ı tespit ederek takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli, gece saatlerinde Altınordu ilçesinde, suç aleti ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Yılmaz, adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dikkat çeken aile bağı

Soruşturmada ortaya çıkan önemli bir detayda, cinayet zanlısının hayatını kaybeden Akif Öztürk'ün torununun eşi olduğu bilgisine ulaşıldı. Zanlının, eşinin dedesi ile arasında maddi nedenlerden dolayı anlaşmazlıklar olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

