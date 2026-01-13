Ordu'da Uyuşturucu Operasyonlarında 10 Tutuklama

Ordu'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 gram esrar, 8 gram metamfetamin ve çeşitli sentetik maddeler ele geçirildi; 13 kişiden 10'u tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:11
İl Emniyet Müdürlüğü'nün son bir haftalık çalışması

Ordu'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı, toplam 13 şahıstan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla yürüttükleri çalışmaları sürdürdü. Ekiplerin son bir haftada yaptığı operasyonlarda ele geçirilen maddeler şöyle:

1 gram esrar, 8 gram metamfetamin, 100 gram sentetik kannabinoid, 252 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 62 adet sentetik ecza, 9 adet ecstasy ve 4 kök kenevir.

Gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen toplam 13 şahıstan 10’u tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

