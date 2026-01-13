'Casperlar' operasyonu: 97 gözaltıdan 58 tutuklama

'Casperlar' soruşturmasında 58 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı 'Casperlar' suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli gelişme yaşandı.

Operasyon ve iddianame

Soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 839 sayfalık iddianame, 145'i tutuklu olmak üzere 223 şahıs'ı 'şüpheli' sıfatıyla kayda geçirmişti. İddianamede örgütün 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti', 'fuhuş' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştığı belirtildi.

Kolluk birimleri, silahlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin süreklilik arz ettiğine dair yeni tespitlere ulaştı. Bu kapsamda örgütle iltisaklı olduğu ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı değerlendirilen 117 şüpheli hakkında 223 farklı adreste yakalama ve gözaltı emri çıkarıldı.

Başsavcılık, operasyonun eş zamanlı yürütülmesi talebiyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat vererek, İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır dahil olmak üzere toplam 21 il'de operasyon düzenlenmesini sağladı.

Sonuç: Gözaltı ve tutuklamalar

Yapılan operasyonlarda toplam 97 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilerek savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden; 8'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 58 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 17 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 22 kişi serbest bırakıldı.

