Kocaeli'de Motosikletli Kaçış: Trafik Polisine Çarpan Sürücü Yakalandı

Kocaeli'de motosikletli sürücü uygulamadan kaçarken trafik polisine çarptı

Olayın Detayları

Olay, saat 11.30 sıralarında Körfez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yolda uygulama yapan polis ekiplerini fark eden ve kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, 41 BBS 095 plakalı motosikletiyle kaçmaya çalıştı.

Kendisine müdahale etmek isteyen trafik polisi memuruna hızla çarpan sürücü, çarpmanın ardından bir süre daha kaçışını sürdürdü. Ancak polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle motosiklet sürücüsü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kazada yaralanan polis memuru olay yerine sevk edilen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun kaburgalarında kırık olduğu öğrenilirken, hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak ekiplerce inceleme başlatıldı. Gözaltına alınan sürücünün ifadesi ve kaza anına ilişkin güvenlik kameraları kayıtları üzerinden soruşturma devam ediyor.

