Sakarya Serdivan'da Trafik Kazası: 77 Yaşındaki Nebehat Arslan Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 11 Ocak'ta otomobilin çarptığı 77 yaşındaki Nebehat Arslan yaşamını yitirdi; kaza anı güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:58
Sakarya Serdivan'da ölümle sonuçlanan trafik kazası

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 77 yaşındaki Nebehat Arslan hayatını kaybetti. Kaza, 11 Ocak günü yolun karşısına geçmeye çalışan Arslan’a bir otomobilin çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza anı ve müdahale

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Nebehat Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve soruşturma

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Arslan’ın elindeki poşetlerle yolun karşısına geçmeye çalışması, otomobilin çarpması ve sürücü ile vatandaşların yardıma koşması yer alıyor. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

