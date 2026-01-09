Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Operasyon ve ele geçirilenler
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada Altınordu ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda H.B., S.A., D.P., S.O., H.S.K., B.Y. ve Ü.B. adlı şüpheliler yakalandı. Ekiplerce 99 adet sentetik ecza ile 5,19 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan H.B., S.A., D.P., S.O., H.S.K. ve B.Y. tutuklanırken, Ü.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER