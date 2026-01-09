Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı; 99 sentetik ecza ve 5,19 gram bonzai ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 22:08
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 22:08
Operasyon ve ele geçirilenler

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada Altınordu ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda H.B., S.A., D.P., S.O., H.S.K., B.Y. ve Ü.B. adlı şüpheliler yakalandı. Ekiplerce 99 adet sentetik ecza ile 5,19 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan H.B., S.A., D.P., S.O., H.S.K. ve B.Y. tutuklanırken, Ü.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

