Ordu'da yasa dışı silah ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Jandarma ekipleri Korgan'da düzenledi

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silah ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda H.A. (45), E.G. (46), Y.D. (66) ve T.D. (42) isimli şüphelilerin, imal ettikleri silah ve uyuşturucu maddeleri Ordu il merkezi ve ilçelerde satmak üzere müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcılığı koordinesinde Korgan ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilenler arasında 150 gram kubar esrar, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 495 adet tabanca fişeği, 10 adet tabanca şarjörü, 116 adet av tüfeği kartuşu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu yer aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.A. ve E.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Y.D. ve T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER