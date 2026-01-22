Ordu Perşembe'de Kafa Kafaya Çarpışma: 3'ü Ağır, 5 Yaralı

Dereiçi Mahallesi'ndeki kazada yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, Dereiçi Mahallesi mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mina A. (29) yönetimindeki 52 DG 470 plakalı otomobil ile Çağrı H. (39) idaresindeki 52 AGF 090 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucunda her iki sürücü ağır yaralanırken, Çağrı H.'nin aracındaki yolcu Çiğdem H. (38) ağır yaralandı; Asel H. (1) ve Aras H. (7) ise hafif yaralı olarak kaydedildi.

Olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı; ardından ambulanslarla Ordu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU'NUN PERŞEMBE İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3'Ü AĞIR TOPLAMDA 5 KİŞİ YARALANDI.