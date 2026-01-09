Ordu Ulubey'de Bıçaklı Cinayet: 81 Yaşındaki Akif Öztürk'ü Torununun Eşi Öldürdü

Kumrulu Mahallesi'nde yaşanan olayda zanlı, suç aletiyle yakalanıp tutuklandı

Ordu'nun Ulubey ilçesi Kumrulu Mahallesi'nde, dün akşam 4 çocuk babası Akif Öztürk (81), evlerinin yanında bulunan ahırda vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak Onur Y. (26)'yi takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlı, gece saatlerinde Altınordu ilçesinde, üzerinde suç aleti bıçak ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, bugün adliyeye sevk edilerek mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Yakalanan zanlının, hayatını kaybeden Akif Öztürk'ün torununun eşi olduğu belirlendi. İddialara göre, zanlının eşi ile dedesi arasında maddi nedenlere dayanan anlaşmazlıklar bulunuyordu.

OLAY YERİ