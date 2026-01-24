Ordu Ünye'de 38 Yaşındaki Nazım Tursen Büberci Evinde Ölü Bulundu

Olay Yerinde İnceleme Başlatıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 38 yaşındaki Nazım Tursen Büberci, evinde ölü bulundu.

Olay, Atatürk Mahallesi Yudum Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Bir süredir haber alınamayan Büberci'yi kontrol eden annesi, oğlunu yatakta hareketsiz buldu. Anne’nin uyandırma çabaları sonuç vermeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Büberci'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ölüm haberinin ardından Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının değerlendirmesinin ardından Büberci'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme işlemleri sürüyor.

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE, ANNESİYLE BİRLİKTE YAŞAYAN 38 YAŞINDAKİ NAZIM TURSEN BÜBERCİ, EVİNDEKİ ODASINDA ÖLÜ BULUNDU.