Ödemiş'te Traktör Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ödemiş'te traktör şarampole devrildi: Sürücü yaşamını yitirdi

Olay, bugün saat 13.45 sıralarında Emirli Mahallesi'nde gerçekleşti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde dağ yolunda seyir halindeki bir traktörün şarampole devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, 52 yaşındaki sürücü Kazım Karagöz olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 13.45 sıralarında Ödemiş ilçesi Emirli Mahallesinde kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Ören mevkisinde bulunan bahçe evinden Emirli Mahallesi istikametine dağ yolundan seyir halinde olan Kazım Karagöz idaresindeki 45 TZ 180 plakalı traktör, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Kazım Karagöz’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Karagöz’ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ekipler kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışma yürütüyor.

