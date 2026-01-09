Ordu Ünye'de Asılsız Yangın İhbarı: 112, İtfaiye ve Polis Seferber Oldu

Ordu Ünye'de Asılsız Yangın İhbarı İtfaiye ve Polisi Seferber Etti

Olay Yeri: Bayramca Mahallesi, Okul Caddesi 22. Sokak

Ordu'nun Ünye ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan asılsız yangın ihbarı, polisi, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine intikal eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği, emniyet güçleri ve sağlık ekipleri, ihbara konu olan 4 katlı binaya yöneldi.

Ekipler, yangının çıktığı iddia edilen 3. katta ve bina genelinde detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan kontroller ve çevredeki vatandaşlardan alınan bilgiler doğrultusunda binada yangın olmadığı tespit edildi.

Asılsız ihbarla zaman kaybeden ekipler, tutanak tutulmasının ardından bölgeden ayrıldı. Yetkililer, 112 Acil Çağrı Hattı'nın gereksiz meşgul edilmesinin gerçek acil durumlara müdahaleyi geciktirebileceği konusunda uyarıda bulundu.

