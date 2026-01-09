Ordu Ünye'de Asılsız Yangın İhbarı: 112, İtfaiye ve Polis Seferber Oldu

Ünye'de yapılan asılsız yangın ihbarı, 112'yi, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi; yapılan incelemede yangın olmadığı tespit edildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 20:30
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 20:30
Olay Yeri: Bayramca Mahallesi, Okul Caddesi 22. Sokak

Ordu'nun Ünye ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan asılsız yangın ihbarı, polisi, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine intikal eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği, emniyet güçleri ve sağlık ekipleri, ihbara konu olan 4 katlı binaya yöneldi.

Ekipler, yangının çıktığı iddia edilen 3. katta ve bina genelinde detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan kontroller ve çevredeki vatandaşlardan alınan bilgiler doğrultusunda binada yangın olmadığı tespit edildi.

Asılsız ihbarla zaman kaybeden ekipler, tutanak tutulmasının ardından bölgeden ayrıldı. Yetkililer, 112 Acil Çağrı Hattı'nın gereksiz meşgul edilmesinin gerçek acil durumlara müdahaleyi geciktirebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

