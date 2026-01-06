Ordu Ünye'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Y.G. (26) idaresindeki 52 HK 825 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan C.A. (56)'ya çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yere savruldu.

Müdahale ve sağlık durumu

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı; ardından iki kişi ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

