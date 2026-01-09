Ortaca Sanayi Sitesi'nde Yangın: 1 Minibüs Kül Oldu, 4 Araç ve 1 İş Yeri Zarar Gördü

Muğla Ortaca Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 1 minibüs küle döndü; 2 minibüs, 1 otomobil ve 1 iş yeri zarar gördü. İtfaiye müdahalesi sonrası soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 23:02
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 23:02
Ortaca Sanayi Sitesi'nde akşam yangını: 1 minibüs kullanılamaz hale geldi

Muğla - Ortaca

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Ortaca Sanayi Sitesi akşam saatlerinde çıkan yangınla sarsıldı. Park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, çevredeki araçlara ve bir iş yerine sıçradı.

Olay üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, uzun süren müdahale sonrası alevleri kontrol altına aldı.

Yangında 1 minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; ayrıca 2 minibüs, 1 otomobil ve 1 iş yeri zarar gördü.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme ve soruşturma başlattı. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

