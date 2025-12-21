DOLAR
Osmaniye'de Mezarlıkta 2 Genç Ölü — Otomobilde Şef Bıçağı ve İsimli Bıçak Bulundu

Osmaniye Asri Mezarlık'ta park halindeki otomobilde V.Ç. (19) ve E.K. (16) boğazları kesilmiş halde bulundu; araçta şef bıçağı kutusu ve isimleri yazılı bıçak ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:05
Osmaniye'de Mezarlıkta 2 Genç Ölü — Otomobilde Şef Bıçağı ve İsimli Bıçak Bulundu

Osmaniye'de Mezarlıkta 2 Genç Ölü — Otomobilde Şef Bıçağı ve İsimli Bıçak Bulundu

Dün akşam Asri Mezarlık içinde park halindeki araçta ölü bulundu

Osmaniye'de dün akşam saatlerinde Asri Mezarlık içerisinde park halinde bulunan bir otomobilde hareketsiz yatan iki kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içerisinde bulunan V. Ç. (19) ile E. K. (16)'nin hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Her iki gencin de vücutlarında kesici alet yarası bulundu. Cenazeler, olay yerinde savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde, torpidoda yeni alınmış şef bıçağına ait kutu olduğu görüldü. Ayrıca otomobilde, üzerinde V.Ç. ve E.K. isimlerinin yazılı olduğu bir bıçak ele geçirildi. Olay yerinde herhangi bir boğuşma izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, elde edilen ilk bulgular doğrultusunda V. Ç.'nin E.K.'yi öldürdükten sonra kendi boğazını keserek intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

ÖLEN V. Ç. (19)

ÖLEN V. Ç. (19)

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

