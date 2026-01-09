Osmaniye'de Otobüs Bagajında 4 kilo 715 gram Metamfetamin: 1 Tutuklama

Osmaniye'de durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki valizde 4 kilo 715 gram metamfetamin ele geçirildi; valiz sahibi S.L. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:00
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:04
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışması kapsamında yapılan uygulamada önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Olayın Ayrıntıları

Otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde, hassas burunlu narkotik köpeğin de katılımıyla yapılan detaylı aramada bagaj bölümünde bulunan bir valiz içinde 4 kilo 715 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu.

Gözaltı ve Yasal Süreç

Valizin sahibi olduğu belirlenen S.L. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

