Osmaniye'de Yoğun Kar: 5 Araçlı Zincirleme Kaza, 1 Yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Kaman köyü mevkiinde yoğun kar nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:41
Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde etkisini artıran kar yağışı, Kaman köyü mevkiinde yoldaki buzlanmayı artırarak zincirleme trafik kazasına yol açtı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, kar ve buzlanma nedeniyle sürücülerin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Durum

Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AFAD ekipleri, yoğun kar altında yolda mahsur kalan sürücülere yiyecek ve battaniye dağıtarak destek sağladı. Ekipler, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırırken trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

