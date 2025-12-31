Osmaniye'de Yoğun Kar: 5 Araçlı Zincirleme Kaza, 1 Yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde etkisini artıran kar yağışı, Kaman köyü mevkiinde yoldaki buzlanmayı artırarak zincirleme trafik kazasına yol açtı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, kar ve buzlanma nedeniyle sürücülerin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Durum

Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AFAD ekipleri, yoğun kar altında yolda mahsur kalan sürücülere yiyecek ve battaniye dağıtarak destek sağladı. Ekipler, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırırken trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

OSMANİYE’NİN BAHÇE İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.