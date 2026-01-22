Sivas’ta Yoğun Kar: Birçok Karayolu Trafiğe Kapandı

Sivas’ta kar hayatı olumsuz etkiledi

Ulaşımda geniş çaplı aksama

Sivas’ta sabah saatlerinde başlayan ve kenti etkisi altına alan kar yağışı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar uyarısının ardından belirgin etkisini gösterdi. Kuvvetli kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kar ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya, Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat karayolları trafiğe kapandı. Ayrıca Sivas’ın Gürün ilçesinden geçen Kayseri-Malatya karayolu da çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.

Polis ekipleri, kapama noktalarında sürücüleri çevredeki akaryakıt istasyonlarına yönlendirerek güvenli bekleme ve ikmal imkânı sağladı.

Kapalı yollar üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

SİVAS’TA SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE KENTİ ETKİSİ ALTINA ALAN KAR YAĞIŞI, ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU, BİRÇOK ŞEHİRLERARASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI.