Sivas’ta Yoğun Kar: Birçok Karayolu Trafiğe Kapandı

Sivas'ta sabah başlayan yoğun kar ve tipi ulaşımı vurdu; Sivas-Malatya, Sivas-Erzincan, Sivas-Tokat ve Kayseri-Malatya yolları trafiğe kapandı, polis yönlendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 22:29
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 22:36
Sivas’ta Yoğun Kar: Birçok Karayolu Trafiğe Kapandı

Sivas’ta kar hayatı olumsuz etkiledi

Ulaşımda geniş çaplı aksama

Sivas’ta sabah saatlerinde başlayan ve kenti etkisi altına alan kar yağışı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar uyarısının ardından belirgin etkisini gösterdi. Kuvvetli kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kar ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya, Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat karayolları trafiğe kapandı. Ayrıca Sivas’ın Gürün ilçesinden geçen Kayseri-Malatya karayolu da çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.

Polis ekipleri, kapama noktalarında sürücüleri çevredeki akaryakıt istasyonlarına yönlendirerek güvenli bekleme ve ikmal imkânı sağladı.

Kapalı yollar üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

SİVAS’TA SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE KENTİ ETKİSİ ALTINA ALAN KAR YAĞIŞI, ULAŞIMDA AKSAMALARA...

SİVAS’TA SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE KENTİ ETKİSİ ALTINA ALAN KAR YAĞIŞI, ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU, BİRÇOK ŞEHİRLERARASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI.

SİVAS’TA SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE KENTİ ETKİSİ ALTINA ALAN KAR YAĞIŞI, ULAŞIMDA AKSAMALARA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta İstiklal Caddesi'nde Yaya Kazası: Halil Coşkun Hayatını Kaybetti
2
Erzincan-Sivas Karayolunda Çığ: Kızıldağ Geçidi Ulaşıma Kapandı
3
Gul Plaza yangınında can kaybı 67’ye yükseldi
4
Çorum'da Kar Kazası: Sungurlu'da Takla Atan Otomobilde 7 Yaralı
5
Bursa’da Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü: Görükle Hal Kavşağı’nda Motor Yangını
6
Eskişehir'de 3. kattan düşen S.D. ağır yaralandı
7
Adnan Oktar Suç Örgütünün Kilit İsmi Serdar Dayanık Muğla'da Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları