Çorum'da Kar Kazası: Sungurlu'da Takla Atan Otomobilde 7 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesi Karaçay köyü mevkiinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle takla atan otomobilde 7 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 23:00
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 23:00
Çorum'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: 7 yaralı

Karaçay köyü mevkiinde yoğun kar ve buzlanma kazaya yol açtı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma sonucunda yolda kayganlaşma meydana geldi. Bu nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, Karaçay köyü mevkiinde takla attı.

Kazada, araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Sürücü A.K. idaresindeki 06 FAF 477 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana saplandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı ve bölgedeki sürücüleri kar ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları