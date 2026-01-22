Çorum'da Kar Kazası: Sungurlu'da Takla Atan Otomobilde 7 Yaralı

Çorum'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: 7 yaralı

Karaçay köyü mevkiinde yoğun kar ve buzlanma kazaya yol açtı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma sonucunda yolda kayganlaşma meydana geldi. Bu nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, Karaçay köyü mevkiinde takla attı.

Kazada, araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Sürücü A.K. idaresindeki 06 FAF 477 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana saplandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı ve bölgedeki sürücüleri kar ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ÇORUM'UN SUNGURLU İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 7 KİŞİ YARALANDI.