Sivas'ta İstiklal Caddesi'nde Yaya Kazası: Halil Coşkun Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Gülyurt Mah. İstiklal Caddesi'nde saat 01.30'da yolun karşısına geçmeye çalışırken 58 ABA 460 plakalı aracın çarptığı Halil Coşkun yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:09
Kaza ve müdahale detayları

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saat 01.30 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Sivas İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli Halil Coşkun, yolun karşısına geçmek istediği sırada, A.T. idaresindeki 58 ABA 460 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Coşkun, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Coşkun, kurtarılamadı.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

