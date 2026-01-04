Osmaniye Düziçi'de Tek Katlı Evde Yangın Söndürüldü

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gece saatlerinde tek katlı bir evde yangın çıktı. Olay, Yenice Haruniye Mahallesi Çalışkanlar mevkiinde meydana geldi.

Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Düziçi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, 2 itfaiye aracı ve 7 personel ile yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

