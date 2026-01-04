DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.926.713,06 -1,04%

Osmaniye Düziçi'de Tek Katlı Evde Yangın Söndürüldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gece çıkan tek katlı ev yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; ev kullanılamaz hale geldi, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:16
Osmaniye Düziçi'de Tek Katlı Evde Yangın Söndürüldü

Osmaniye Düziçi'de Tek Katlı Evde Yangın Söndürüldü

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gece saatlerinde tek katlı bir evde yangın çıktı. Olay, Yenice Haruniye Mahallesi Çalışkanlar mevkiinde meydana geldi.

Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Düziçi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, 2 itfaiye aracı ve 7 personel ile yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

OSMANİYE’DE MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

OSMANİYE’DE MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

OSMANİYE’DE MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapıdağ'da Kayıp Elif Kumal: Enis G.'nin Arama Talebi ve Yeni İddialar
2
Küçükçekmece'de 10 gündür kayıp olan 29 yaşındaki Enes Aldum ölü bulundu
3
Yahyalı’da buzlanma sonucu kaza: 3 yaralı
4
Elazığ’da Karla Mücadele: 27 Köy Yolunda Çalışmalar Sürüyor
5
Karaman'da Jandarma Operasyonu: 21 Aranan Kişiden 4'ü Tutuklandı
6
Elazığ'da Kardan Adamın Kafası Çalındı — Kamera Görüntüleri
7
Kırkağaç'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alıp Küle Döndü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları