Osmaniye Düziçi'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kaza Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Yolu'nda saat 21.30 sıralarında meydana geldi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, saat 21.30 civarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Yolu üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, sağanak yağış nedeniyle zemin kayganlaşırken, bölgedeki devam eden yol çalışmaları da sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durdu.

Çarpışma sonucu aydınlatma direği devrilirken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı ve araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri muhtemel yangın ve patlama riskine karşı güvenlik önlemleri aldı.

Devrilen aydınlatma direğinin kaldırılması ve yolun temizlenmesi için ekipler çalışma başlattı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

