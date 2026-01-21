Palandöken'de trafik kazası: 4 kişi hafif yaralandı

Erzurum’un Palandöken ilçesi Kervansaray Kavşağı’nda meydana gelen kazada 4 kişi hafif yaralandı; sürücüler ışıkların çalışmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:51
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:51
Kaza detayları

Erzurum’un Palondöken ilçesi Kervansaray Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan Şehir Hastanesi istikametine seyir halinde olan 25 DK 959 plakalı araç ile Murat Ellik Bulvarı’ndan Kervansaray Kavşağı’na doğru gelen 59 FD 221 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerin beyanına göre, kazanın meydana geldiği sırada Kervansaray Kavşağı’ndaki trafik ışıklarının çalışmadığı, bu durumun kazaya sebep olduğu ifade edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

