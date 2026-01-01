Palandöken Kayak Merkezi'nde Yılbaşı Güvenliği: Jandarma ve Polis Görevde

Palandöken Kayak Merkezi'nde yılbaşı güvenliği yoğunlaştırıldı
Erzurum'da yılbaşı dolayısıyla Palandöken Kayak Merkezi'nde jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
Yurt dışından ve yurdun farklı bölgelerinden gelen kayak severler, Palandöken Kayak Merkezi'nde yılbaşını gönüllerince kutladı.
Denetimler gece boyunca sürdü
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş ve trafik ekipleri ile Palandöken Kayak Merkezi'nde denetimlerini gece boyunca sürdürdü.
ERZURUM’DA YILBAŞI DOLAYISIYLA JANDARMA VE POLİS EKİPLERİ PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ’NDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI.