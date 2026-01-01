DOLAR
Edremit'te Yılbaşı Denetimi: 403 Personelle Huzur Uygulaması

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi 403 personelle geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirdi; GBT, arama ve trafik denetimlerinde çok sayıda işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:28
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:28
Edremit'te Yılbaşı Denetimi: 403 Personelle Huzur Uygulaması

Edremit'te yılbaşı gecesi kapsamlı denetim: Huzur sağlandı

403 personelle ilçede geniş çaplı uygulama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini sağlamak amacıyla ilçe genelinde geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulamaya 403 personel katıldı.

Göreve katılan ekipler arasında 34 ekip, 2 tim Çevik Kuvvet ve 49 Çarşı ve Mahalle Bekçisi (ÇMB) yer aldı. Park, bahçe, meydan ve suç işlenme potansiyeli yüksek mahalleler başta olmak üzere farklı noktalarda denetimler yapıldı.

Yapılan kontrollerde 934 şahıs GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusundan geçirildi. Denetimler kapsamında 2 yoklama kaçağı şahıs hakkında tutanak tanzim edildi ve aramalarda 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İş yeri denetimlerinde ekipler 33 umuma açık iş yerini kontrolden geçirdi; bu kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik denetimlerinde ise 162 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 28 sürücü hakkında toplam 147.466 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde 4 sürücünün alkollü, 1 sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi ve 1 araç trafikten men edildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen bu uygulama, yılbaşı gecesinde asayiş ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik kararlı bir adım olarak kayda geçti.

