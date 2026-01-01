Kocaeli'de Yılbaşı Gecesi Sıkı Denetim: 4 bin 317 Personelle Güvenlik

Kocaeli'de Yılbaşı Gecesi Sıkı Denetim

İl Emniyet Müdürlüğü sahada yoğun mesai harcadı

Kocaeli'de yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde yoğun denetim gerçekleştirdi. İzmit ilçesi başta olmak üzere ilçe girişleri, ana arterler ve eğlence mekanlarının bulunduğu noktalar öncelikli olarak güvenlik tedbirleri kapsamına alındı.

Şehabeddin Bilgesu Caddesi ve çevresinde oluşturulan uygulama noktalarında araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Alkol denetimleri ve evrak kontrolleri titizlikle uygulandı; sokak genelindeki önlemlerde özel harekat polisleri de görevlendirildi.

Denetimler sırasında İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman uygulama noktalarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve görev yapan ekiplere kolaylıklar diledi.

Yapılan kontrollerde trafik işaret levhaları, trafik cihazları ve yol çizgileriyle bildirilen kurallara uymayan sürücülere ve abartı egzoz kullandığı tespit edilen araç sürücülerine idari para cezası uygulandı. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde şüpheli kişi ve araçlara yönelik denetimler artırıldı; yılbaşı gecesinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedeflendi.

Yılbaşı günü güvenlik önlemleri daha da yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda 208 noktada 651 ekip (549 asayiş, 103 trafik), 2 dedektör köpek, 1 deniz botu ve toplam 4 bin 317 personel görev aldı. İl Jandarma Komutanlığı ise 17 ekip ve toplam 600 personel ile tedbirlere katıldı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü ise 7 mobil göç noktası ve 129 personel ile sahada yer aldı.

KOCAELİ'DE YILBAŞI GECESİNİN HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE GEÇİRİLMESİ AMACIYLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ SAHADA YOĞUN MESAİ HARCADI