Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'ten Yılbaşı Ziyareti: Jandarma, Polis ve Sağlıkçılar

Vali Hayrettin Çiçek, Çamlıçatak ve Göle yolu kontrol noktaları ile 112 Acil ve Devlet Hastanesini ziyaret ederek görevli personeli ve vatandaşları yeni yıl için tebrik etti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:51
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:51
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'ten Yılbaşı Ziyareti: Jandarma, Polis ve Sağlıkçılar

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek yılbaşı ziyaretinde

Ziyaret ve denetimler

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yeni yıl öncesinde kentin çeşitli bölgelerindeki kontrol noktalarını denetlemek üzere saha çalışmalarına katıldı.

Vali Çiçek, ilk olarak Çamlıçatak jandarma kontrol noktası ile Göle yolu üzerindeki uygulama kontrol noktalarında yürütülen asayiş ve güvenlik uygulamalarına katıldı. Bu ziyaretlerde görevli personele ve trafikteki vatandaşlara yeni yıl tebriklerini iletti.

Sağlık kurumları ziyareti

Vali Çiçek, ayrıca 112 Acil Hizmetleri ve Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalarla sohbet etti ve sağlık personelinin ile vatandaşların yeni yılını tebrik etti.

Açıklama

112 Acil Çağrı Merkezi'nde yaptığı açıklamada Vali Çiçek şunları söyledi:

’’Büyük bir fedakârlık ve özveriyle görev yapan jandarma, emniyet ve 112 personeline, kazasız ve başarılı görevler dilerim. 2025 yılındaki hizmetlerinizden dolayı hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. 2026 yılında da inşallah aynı şekilde hep birlikte ülkemiz için, Ardahan için, memleketimiz için el birliği ile çalışacağız’’

