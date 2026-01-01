Kırıkkale'de Yılbaşı Denetimi: 43 İlin Geçiş Güzergahında Sıkı Tedbir

Kırıkkale'de yılbaşı denetimleri yoğunlaştı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale, yılbaşı gecesinde kolluk kuvvetlerinin geniş kapsamlı denetimlerine sahne oldu. Vali Mehmet Makas yaptığı açıklamada, il genelinde emniyet ve jandarma birimlerinden oluşan toplam 738 personelin vatandaşların huzur ve güvenliği için sahada görev yaptığını belirtti.

Uygulama noktaları ve operasyon detayları

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yoğun denetimler gerçekleştirdi. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolları üzerindeki uygulama noktalarında araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Şehirler arası yolcu otobüsleri ile hususi araçlarda seyahat eden sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri yapıldı.

Denetimlere asayiş ve trafik ekiplerinin yanı sıra KOM, Narkotik ve TEM birimleri katıldı. Uygulama noktaları ile yaya devriyeleri üzerinden eş zamanlı ve koordineli şekilde işlemler sürdürüldü.

Yahşihan'da trafik düzenlemesi ve sıkı kontrol

Üniversite şehri Yahşihan ilçesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Öğrencilerle birlikte nüfusu yaklaşık 300 binin üzerine çıkan ilçede, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Devlet Bahçeli Bulvarında trafik akışı tek yönlü olarak düzenlendi. İlçe genelinde trafik ve asayiş ekiplerinin kesintisiz denetimleri ile narkotik ekiplerinin şüpheli şahıs ve araç kontrolleri devam etti.

Yetkililerden saha ziyareti ve koordinasyon

Uygulama noktalarını ziyaret eden heyet; Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Hasan Acar ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık şeklinde oluştu. Heyet, görev başındaki polis ve jandarma personelinin yeni yılını kutladı ve 112 Acil Çağrı Merkezi personeli ile sohbet etti.

Denetim ve uygulama faaliyetlerinin yürütüldüğü Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)'e geçen Vali Makas, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Program kapsamında İtfaiye Müdürlüğü de ziyaret edilerek personelin yeni yılı kutlandı.

Güvenlik tedbirleri, trafik ve göç önlemleri

Vali Makas, trafik güvenliğine özel önem verildiğini, dron destekli ekiplerle yol kontrol noktalarında denetimlerin sürdüğünü vurguladı. Ana güzergâhlarda trafik akışının güvenli ve kesintisiz sağlanması için ilgili birimlerin koordineli çalıştığını ifade etti.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında da saha çalışmaları devam ediyor. Göç İdaresi Başkanlığına bağlı 3 ekip kalabalık alanlarda güvenliği sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak üzere görev aldı.

Vali Makas, 2026 yılı için Kırıkkale, Türkiye ve dünya için barış ve huzur dileklerinde bulunurken, Gazze ve Filistin başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki acıların son bulmasını temenni etti. Ayrıca Türkiye'nin komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösteren bir anlayışla dünya barışına katkı sunacağına inandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni "Türkiye Yüzyılı"nda "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda birlik ve kardeşliğin güçleneceğini belirtti.

Hastane ziyareti ve yeni doğan kutlaması

Programın sonunda Yüksek İhtisas Hastanesi ziyaret edildi; Vali Makas yeni doğan bebeğe altın taktı ve aileyi tebrik etti. Belediye Başkanı Ahmet Önal ise bebeğin ailesine "yenidoğan seti" hediye etti ve hastane personelinin yeni yılı kutlandı.

