Palu'da Trenin Çarptığı Zihinsel Engelli Muhammet Bahçeci Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Palu ilçesinde hemzemin geçide 50 metre kala yolun karşısına geçmek isteyen zihinsel engelli Muhammet Bahçeci, Tatvan'dan gelen trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 18:23
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:23
Elazığ'ın Palu ilçesinde, hemzemin geçide 50 metre kala yolun karşısına geçmek isteyen zihinsel engelli Muhammet Bahçeci'ye tren çarptı. Olayda Bahçeci ağır yaralandı ve yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada, Tatvan'dan Elazığ'a gelen trenın çarpması sonucu meydana gelen yaralanma, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerince tespit edildi. Sağlık ekipleri, Bahçeci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bahçeci'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde soruşturma ve inceleme çalışmalarını sürdürdü.

