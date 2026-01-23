Pınarhisar'da yağışlı havada otomobil tarlaya uçtu

Kaza Ataköy köyü çıkışında meydana geldi

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde etkili olan yağış, bir otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesine yol açtı ve araç yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Edinilen bilgilere göre, Ataköy köyü çıkışında seyir halinde olan 34 VG 6118 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kendi imkânlarıyla araçtan çıkarak sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

