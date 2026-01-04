DOLAR
Polatlı'da boya katkı maddesi şüphesi: Hastanelik sayısı 8'e yükseldi

Ankara Polatlı'da boya içine eklenen katkı maddesi şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı; ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 16:56
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Yenimahalle'deki Ermiş Sokak'ta kaldıkları evde yapılan boya-badana sırasında boyaya eklenen katkı maddesi nedeniyle zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 8'e yükseldi.

Olayın seyri

İddialara göre, ilk olarak evde boya yapan 3 tarım işçisi ile evde bulunan bir bebek zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Daha sonra, aralarında 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi daha benzer şikayetlerle sağlık kurumlarına götürüldü. Böylece hastaneye sevk edilenlerin toplamı 8 oldu.

İnceleme sürüyor

Olay yerine gelen ekipler, zehirlenme iddialarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

