Polatlı'da Drift Yapan 5 Sürücüye 291 bin 85 lira Ceza
Olay ve uygulanan yaptırım
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, otomobilleriyle drift yaparak diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşüren kişiler hakkında işlem yapıldı.
Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde kamera kayıtlarına yansıyan ve drift yaptığı tespit edilen 5 sürücü hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-d maddesi kapsamında işlem başlattı.
Yapılan işlemler sonucunda söz konusu sürücülere toplamda 291 bin 85 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.
