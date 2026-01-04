Pozantı'da Ali Osman Ulusoy Otobüsü Alev Alev Yandı — 39 Yolcu Tahliye Edildi

Pozantı'da Ali Osman Ulusoy Otobüsü Alev Alev Yandı

Olayın Ayrıntıları

Adana’nın Pozantı ilçesinde, Adana’dan Kayseri’ye giden ve 39 yolcusu bulunan Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, Pozantı - Adana otoyolu Akçatekir rampası mevkiinde motor bölümünden alev aldı.

Otobüs kaptanı, çıkan dumanları fark edip aracı emniyet şeridine çekti ve yolcuların tamamı güvenli bir şekilde tahliye edildi. Tahliyeyi takiben araç kısa sürede alevlere teslim oldu.

İtfaiye Müdahalesi ve Sonrası

Yangın, otoyol kenarındaki çalılık alana da sıçradı. Haber verilmesi üzerine Adana ve Mersin’den itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Müdahale sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, yerine başka bir otobüs gelene kadar bir dinlenme tesisine götürüldü.

Otoyolda 39 yolcusu bulunan otobüs alev alev yandı