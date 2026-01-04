DOLAR
Pozantı'da Ali Osman Ulusoy Otobüsü Alev Alev Yandı — 39 Yolcu Tahliye Edildi

Pozantı'da Adana-Kayseri seferindeki Ali Osman Ulusoy otobüsünde motor yangını çıktı; 39 yolcu güvenli tahliye edilirken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 22:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 22:02
Olayın Ayrıntıları

Adana’nın Pozantı ilçesinde, Adana’dan Kayseri’ye giden ve 39 yolcusu bulunan Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, Pozantı - Adana otoyolu Akçatekir rampası mevkiinde motor bölümünden alev aldı.

Otobüs kaptanı, çıkan dumanları fark edip aracı emniyet şeridine çekti ve yolcuların tamamı güvenli bir şekilde tahliye edildi. Tahliyeyi takiben araç kısa sürede alevlere teslim oldu.

İtfaiye Müdahalesi ve Sonrası

Yangın, otoyol kenarındaki çalılık alana da sıçradı. Haber verilmesi üzerine Adana ve Mersin’den itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Müdahale sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, yerine başka bir otobüs gelene kadar bir dinlenme tesisine götürüldü.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

